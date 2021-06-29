Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti
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Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti

Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Of ilçesinde şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti.

Trabzon'un Of ilçesinde şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinin Saraçlı mahallesinde çay toplayan arkadaşlarını ziyaret eden Afganlı Rahimi Zıauddın (24), daha sonra çevrede yürümek istedi. Mahalledeki şelalenin üst tarafında gezinti yaparken dengesini kaybeden Afganlı Zıauddın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Zıauddın'nin düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afganlı gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Afganlı gencin cenazesi sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti
Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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