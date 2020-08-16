Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya ilgi çekiyor BARTIN'ın Hasankadı Beldesinde Kırlangıç şelalesinde suyun gücüyle zamanla oluşan kalp şeklindeki kaya görenleri şaşırtıyor.

BARTIN'ın Hasankadı Beldesinde Kırlangıç şelalesinde suyun gücüyle zamanla oluşan kalp şeklindeki kaya görenleri şaşırtıyor. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, kalp şeklindeki kayanın dünyada tek olduğunu söyledi.

Hasankadı Beldesinde yemyeşil ormanların içinde akan Kırlangıç şelalesinin altında zamanla suyun gücüyle doğal olarak oluşan kalp şeklindeki kaya görenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında şelaledeki suyun azalmasıyla daha görünür hale gelen kalp şeklindeki kaya, kış aylarında suyun debisinin artmasıyla ortadan kayboluyor. Beldeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kırlangıç şelalesinin altındaki kalp şeklindeki kayayı bilen insanlar, hafta sonu gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kalpli kayanın suyun gücüyle doğal olarak oluştuğunu tahmin ettiklerini söyleyen Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Şelalemizin derinliği 3 metreden fazladır. Şelalenin gerisindeki doğal olarak oluşan kalp şeklindeki kaya buranın simgesi haline geldi. Gurbetten gelen hemşerilerimiz her zaman buraya geliyorlar" dedi.

Hazırladıkları projeyi Turizm Bakanlığı'na sunacaklarını belirten Şeref Emiroğlu, "Biz devletimizden şunu istiyoruz, beldemizde doğa harikası olan çok alanımız var. Şimdi buranın projesini yaptırdık, inşallah önümüzdeki yıl projemizi Turizm Bakanlığına sunacağız. Burayı gören insanlar çok şaşırıyor. İnsan baktığında böyle bir ormanın içinde bu kalbin bulunması insana huzur veriyor. Buraya gelen gençler buranın fotoğrafını çekip sosyal medya ortamlarında paylaşıyor. Böyle bir kaya dünyanın hiçbir yerinde yok. Çevre illerden burayı görmeye gelen çok ama, ben bütün herkesi kalp şeklindeki görmeye davet ediyorum" diyerek konuştu.

Kaynak: DHA