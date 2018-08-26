Şelalede Kayalıklara Düşen Kişi Yaralandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde şelale çevresinde gezerken kayalıklara düşen kişi yaralandı.

Kamilet Vadisi'nde bulunan Mençuna Şelalesi'ne arkadaşlarıyla gelen Mahmut Yoldaş (28), ayağının kayması sonucu kayalıklara düştü.

Yoldaş'ı düştüğü yerden çıkaramayan çevredekiler, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine AFAD ve Rize'den gelen AKUT ekipleri sevk edildi.

Yoldaş'ın bulunduğu alana inen ekipler, sedyeye yerleştirdikleri yaralıyı halat yardımıyla ambulansın bekletildiği alana çıkardı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Yoldaş, 112 Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.