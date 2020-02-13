Şelalede gökkuşağı

13.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:17

ANTALYA'yı etkisi altına alan yağışlı hava, yerini güneşli havaya bıraktı. Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada gökkuşağı oluştu.

Turizm kenti Antalya'da, güneşli havayı özleyenler sahillere akın etti. Öğle saatlerinde açan güneşin tadını çıkarmak isteyenler tarihi yat limanına ve parklara giderek, bol bol güneş banyosu yaptı. Yat Limanı'nda balıkçı teknelerini fırtınadan koruyan dalgakıranın üzeri gençlerle dolup taştı.Lara'da, Düden Şelalesi'nden dökülen suyun oluşturduğu damlacıkların arasında kırılan güneş ışınları, rengarenk gökkuşağı oluşturdu. Turistler, gökkuşağının fotoğrafını çekmek için falezlere akın etti.

Kaynak: DHA