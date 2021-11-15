Şelale ve Park Sokak Parkları hayırlı olsun

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için yeni parklar açarken, mevcut parklarda ise yenileme çalışmaları yaparak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Son olarak Alibeyköy'de Şelale Parkı ve Çırçır Mahallesi'nde bulunan Park Sokak Parkı'nın çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ve Basketbol sahaları yenilenerek hizmete açıldı.

"HER ŞEY ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE"

Aynı gün iki parkın açılışını da yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 23 yeni park yaptıklarını, 22 parkta ise yenileme çalışmaları yaparak vatandaşlarla buluşturduklarını ifade ederek, "Biz pandemi döneminde de boş durmadık; bu süreçte havuzlar, spor salonları, anaokulu ve Matematik Evi'ni açtık. İmkanlarımız dahilinde, mümkün olan her yerde parklarımızı çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Bugün iki parkımızı daha yenileyerek hizmete açtık. Vatandaşların mutluluğunu, çocukların heyecanını görüyorsunuz. Çocukların gülmesi her şeyden daha önemli, tüm bunları çocuklar gülsün diye yapıyoruz" dedi.

Açılış sonrası Basketbol sahasında çocuklarla birlikte basketbol oynayan Başkan Deniz Köken, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Parkların açılışında ise çocuklar Karagöz - Hacivat, sihirbaz ve kukla gösterileri ile keyifli dakikalar yaşarken, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapıldı.

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