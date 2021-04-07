Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı
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Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı

Bursa'nın ünlü şelalesi eriyen kar sularıyla coştu.

Bursa'nın ünlü şelalesi eriyen kar sularıyla coştu. Şelalenin yanına 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu şelalesi, eriyen kar suları ve yağan yağmurla birlikte öyle bir aktı ki sesini duyan gürültüsünden ürktü. Şiddetli akan şelale 100 metre öteye su damlacıkları sıçrattı. Şelalenin 100 metre yanına yaklaşan sırılsıklam ıslandı. Çağlayan şelale 50 metre mesafeden yere dökülürken, ortaya ürkütücü bir ses çıktı. Şiddetli akan şelalenin yanında ıslanan Yağmur Uslu, "İlçemizde bulunan Suuçtu şelalesini ziyarete geldik. Şelale o kadar kuvvetli akıyor ki ürkütücü bir ses çıkartıyor. Yanına yaklaşınca sırılsıklam ıslandık. İlçemizin tabiat harikası şelalesini herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi. - BURSA

Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı
Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı
Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı
Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı
Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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