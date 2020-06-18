Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor
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Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor

Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyorERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Soğukgöze köyündeki Şelale Deresi her mevsim ayrı güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

18.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:39

Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Soğukgöze köyündeki Şelale Deresi her mevsim ayrı güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Olur'a 21 kilometre uzaklıktaki Soğukgöze köyünden geçen Şelale Deresi, doğa güzellikleri ve küçük şelaleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Berrak suyu ile dere etrafında açan rengarenk çiçekler, görsel şölen oluşturuyor. Şelala Deresi, ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakıyor. Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Ömer Polat, "Dere üzerinde küçük şelaler var. Burası adeta cennetten bir köşe gibi. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim. Bolca fotoğraf çektirdik" dedi.

Soğukgöze köyünden Olgun Akgün ise "Buranın bir diğer ismi ise Alabalık Deresidir. Yöremize ait güzelliklerden birisi. Tertemiz suyu içinde yaşayan canlıları, herşeyi ile dört dörtlük bir doğa harikası" diye konuştu.

Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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