Şelale altında balık avı

ANTALYA Lara'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu nokta, amatör olta balıkçılarına ev sahipliği yapıyor. Metrelerce yükseklikten denize dökülen şelalenin altında bol balık olduğunu söyleyen balıkçılar, saatlerce olta atarak kovanlarını balıkla doldurdu.Antalya'nın simge doğal güzelliklerinden biri olan Aşağı Düden Şelalesi, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize dökülüyor. Şelalenin çevresini saran Düden Park, turla gelen turistleri ağırlıyor. Seyir terasından şelaleyi izleyen turistler, gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Turistler, çektikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyor.Şelale, amatör balıkçıların da avlanma noktalarından biri. Suyun denizle buluştuğu nokta, amatör balıkçılar için eşsiz bir ortam sunuyor. Şelalenin altında olta balıkçılığı yapan amatörler, buz gibi suyun altında oltalarını sallayıp ayakaladıkları balıkları kovaya dolduruyor.

Kaynak: DHA

- Antalya