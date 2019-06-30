Kayseri'nin Develi ilçesinde şelale akıntısına kapılan genç kayboldu.

Serkan Turan Timurbuğa (18), ailesiyle piknik yapmak için gittiği Develi ilçesi Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi yanındaki kayalıklardan suya düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibiyle AFAD görevlileri sevk edildi.

Timurbuğa'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA