Selalar eşliğinde dev Türk Bayrağı açıldı
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Selalar eşliğinde dev Türk Bayrağı açıldı

? Tuzla'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ortaya koyulan milli birlik ve beraberlik duygusunu yaşamak için o günü hatırlatan sela okundu ve dev Türk Bayrağı açıldı.

16.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:57

? Tuzla'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ortaya koyulan milli birlik ve beraberlik duygusunu yaşamak için o günü hatırlatan sela okundu ve dev Türk Bayrağı açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Özellikle Rabbim bize bir daha bunu yaşatmasın diyorum. Bizim öz değerlerimizden uzak yetiştirilmeye ve dezenformasyonla farklı noktaya götürmeye çalıştılar. Dini ve milli değerlerimizi en iyi şekilde yeni nesillere anlatıp, ülkesine ve milletine sahip çıkacak bir nesil yetiştirmeliyiz' dedi.

Tuzla Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşları anmak için program düzenledi. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da yer aldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programın sonunda selalar eşliğinde dev Türk Bayrağı açıldı.

'DERDİMİZ VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE SAHİP ÇIKMAKTI'

15 Temmuz günü Tuzla Orhanlı'da darbeci hainleri durdurmak için sokağa çıkan Gazi Üzeyir Civan, 'Kolumu vatanıma feda etme şerefine nail oldum. O gün derdimiz malımız, mülkümüz veya evladımız, ailemiz değildi. O gün derdimiz vatanımıza ve milletimize sahip çıkmaktı. Elhamdülillah Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi yani bütün Türkiye bu vatanımıza o gün sahip çıktık. Bu vatanda gözü olanların heveslerini kursaklarında bıraktık' diye konuştu.

Gazi Civan, 15 Temmuz günü darbeci askerlere ateş etmemeleri için yalvardığını ancak vatandaşlara ateş açıldığını söyledi. Bu sırada Gazi Civan, iki elini havaya kaldırarak darbecilerin mevzilerine ilerlediği sırada sol omzu ve sağ kolundan kurşun yediğini daha sonra da sol kolunu tamamen kaybettiğini belirtti.

'NESİLLERE BÖYLESİNE ÖNEMLİ GÜNLERİ ANLATMAK LAZIM'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ndeyiz. Gazilerimizle ve şehit ailelerimizle birlikteyiz. Özellikle Rabbim bize bir daha bunu yaşatmasın diyorum. Bizim öz değerlerimizden uzak yetiştirilmeye ve dezenformasyonla farklı noktaya götürmeye çalıştılar. Dini ve milli değerlerimizi en iyi şekilde yeni nesillere anlatıp, ülkesine ve milletine sahip çıkacak bir nesil yetiştirmeliyiz. Nesillere böylesine önemli günleri anlatmak lazım' açıklamasını yaptı.

Programın sonunda sela okunmasıyla birlikte dev Türk Bayrağı açıldı. Vatandaşlar şehadet getirerek Türk Bayrağını dalgalandırdı.

Selalar eşliğinde dev Türk Bayrağı açıldı

Kaynak: DHA

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