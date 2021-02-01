Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında? Hangi takımlı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında? Hangi takımlı?

01.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:23
Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında? Hangi takımlı?

Futbol kariyerinin ardından televizyon ekranlarında futbol yorumları ile futbol dünyasındaki çalışmalarını sürdüren Kınalı, A Spor ekranlarında yayınlanan Artı Futbol programında yer alan Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında? Hangi takımlı?

TV programlarında yaptığı açıklamalarlagündemegelen isimlerden Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında? Hangi takımlı?

SELAHATTİN KINALI KİMDİR?

Selahattin Kınalı 15 Mayıs 1978 yılında Trabzon'da doğmuştur. Türk futbolcu olan Selahattin Kınalı aslen Trabzon'ludur ve Trabzon'da doğmuştur.

Futbol kariyerine Ofspor takımı ile başlamıştır. Ardından Gümüşhane Doğanspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Akçaabat Sebatspor, Karşıyaka ve Denizlispor takımlarında forma giymiştir. En son 2009 sezonunda Denizlispor forması ile futbol kariyerini noktalamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 254 karşılaşmada forma giymiş ve toplam 63 gol atmıştır. Trabzonspor takımında 1997 – 2000 sezonlarında forma giymiş ve 66 maçta 12 gol atmıştır. O dönemde Ünal Karaman, Şota, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve Ogün Temizkanoğlu gibi isimlerle birlikte forma giymiştir.

Ayrıca, Türkiye 21 yaş altı Milli futbol takımı ile 1997 yılında oynanan Akdeniz Oyunları katılmıştır. Final karşılaşmasında, İtalya Olimpik Milli futbol takımına yenilerek Akdeniz Oyunları'nda, 2.lik elde edilen kadroda forma giymiştir.

Yorumculuk kariyeri

Kınalı A Spor'da yorumculuk, Takvim gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır.

Başarıları

Akdeniz Oyunları İkinciliği

1997 -Türkiye Olimpik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ünal Karaman Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Terör Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında? Hangi takımlı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 14:35:48. #1.15#
title