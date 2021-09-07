Selahattin Eyyübi, Başiskele'nin prestij caddesi oldu

Başiskele Belediyesi önünde bulunan Selahattin Eyyübi Caddesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçeye prestijli bir cadde kazandırdı.

Başiskele Belediyesi önünde bulunan Selahattin Eyyübi Caddesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçeye prestijli bir cadde kazandırdı. Yol çizgileri çizilen ve dekoratif aydınlatmalarıyla estetik bir görüntüye kavuşan Selahattin Eyyübi Caddesinde yapılan menfezle de altyapı sorunu giderildi.

4 ŞERİTLİ OLDU

Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesinde asfalt serimi, bordür imalatları ve caddenin 650 metrelik kısmında altyapı deplase çalışmalarıyla yağmur suyu taşkınlarını önlemek için menfez yapıldı. Caddeye 3 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Cadde 2 gidiş-2 geliş olmak üzere 4 şeritli hale getirildi.

ALT YAPI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Caddenin 650 metrelik kısmında altyapı deplasesi ile betonarme kutu menfez yapımı sonucunda bölgede su baskınları yaşanmasının önüne geçildi. Kutu menfez, altyapıda bir iş makinası çalışabilecek ve temizliği yapabilecek büyüklükte. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye çok güzel bir cadde kazandırıldığını söyleyen Başiskele halkı ve çevre esnafı, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Habermetre