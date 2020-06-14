Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı
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Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı
14.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:38

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Demirtaş ve eşi aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kimliği tespit edilen V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. de yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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