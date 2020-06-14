Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin bir kişi gözaltına alındı
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Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Sakarya'da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin bir kişi gözaltına alındı
14.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:04

Sakarya'da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kimliği tespit edildiği bildirilen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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