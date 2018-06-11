Demirtaş'tan Erdoğan'a: İspatla, Senin Lehine Adaylıktan Çekileceğim
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani olaylarıyla ilgili iddiasına yanıt verdi.
Edirne Cezaevi'nde tutukluluğu süren Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattın Demirtaş, sosyal medya üzerinden 6-7 Ekim 2014'te meydana gelen 'Kobani Olayları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"SANA SİYASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK FIRSATI"
Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Demirtaş, iddialarını ispatlaması halinde Erdoğan lehine adaylıktan çekileceğini ifade etti.
İşte Demirtaş'ın paylaştığı o mesaj: