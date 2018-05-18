Demirtaş, Cumhurbaşkanı Adaylarına Seslendi: Cefayı Onlar Çekiyor Haklarını Helal Etsinler

HDP'nin cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, esprili bir mesaj daha yolladı. Demirtaş, Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor. Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler.'' diye konuştu.

3 PARTİ LİDERİ DE SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYOR

24 Haziran erken seçimlerinde yarışacak cumhurbaşkanı adayları içinden Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun da serbest bırakılmasını talep ettiği Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından bir mesaj daha paylaşıldı.

"AYAK AYAK ÜSTÜNE ATIP ÇAYIMI YUDUMLARKEN CEFAYI ONLAR ÇEKİYOR'

''Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor.''

"BU ADALETSİZLİKTEN DOLAYI KUSURUMA BAKMASINLAR"

''Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler.''