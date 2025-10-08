AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci tahliye kararına Türkiye'den yetkililerin itiraz etmesi sonrasında Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan açıklama geldi. Karaman, Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptıkları başvurunun İstinaf Dairesi'nde inceleme aşamasında olduğunu ifade etti. Peki, Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, tahliye oldu mu?

AİHM KARARI VE TÜRKİYE'NİN İTİRAZI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ikinci kez "ihlal" ve "tahliye edilmesi gerektiği" yönünde karar verdi. Ancak Türkiye, AİHM'in 2. Dairesi tarafından verilen bu karara itiraz etti ve dosyanın AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden görüşülmesini talep etti.

DEM PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AİHM kararının ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "AİHM derhal tahliye edilmeli diyor; Adalet Bakanlığı ise hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar ediyor. Karar son derece açık: Sevgili Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kararlarını tanımamakta ısrar etmek, hukuksuzluğu itiraf etmekten başka bir anlam taşımıyor." ifadeleri kullanıldı.

AVUKAT MAHSUNİ KARAMAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin AİHM kararına yaptığı itirazın ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karaman, hükümetin itirazının AİHM kararına uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesi'nin incelemesinde bulunmaktadır. Hukuka dönüş her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın?"

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin başvuru şu anda İstinaf Dairesi'nde inceleniyor. Karar aşamasına gelinmemiş olması nedeniyle Selahattin Demirtaş henüz tahliye edilmedi. Sürecin, AİHM kararının kesinleşmesi ve Türkiye'deki yargı mercilerinin değerlendirmesiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.