Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.
10.12.2019 00:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 01:01
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayetiyle bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com