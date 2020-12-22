Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

22.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:27
Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Cezaevinde tutuklu olan Türk siyasetçi, yazar ve avukat Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? Detaylar haberimizde.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN CEZAEVİNDE?

Selahattin Demirtaş hakkında sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur için yaptığı yürüyüş çağrısı nedeniyle soruşturma başlatıldı. 93 kez PKK propagandası yapmakla suçlanan Demirtaş hakkında 2013 yılında İstanbul'da yapılan nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada PKK'yı ve örgütün kurucusu Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.7 Eylül 2018'de Selahattin Demirtaş'a "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının bozulmasını istedi

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLDU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Josef De Souza Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 19:27:27. #1.14#
title