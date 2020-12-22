Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Cezaevinde tutuklu olan Türk siyasetçi, yazar ve avukat Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? Detaylar haberimizde.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN CEZAEVİNDE?

Selahattin Demirtaş hakkında sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur için yaptığı yürüyüş çağrısı nedeniyle soruşturma başlatıldı. 93 kez PKK propagandası yapmakla suçlanan Demirtaş hakkında 2013 yılında İstanbul'da yapılan nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada PKK'yı ve örgütün kurucusu Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.7 Eylül 2018'de Selahattin Demirtaş'a "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının bozulmasını istedi

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLDU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.