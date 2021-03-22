Selahattin Demirtaş neden ceza aldı? 22 Mart Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu mu?
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Selahattin Demirtaş neden ceza aldı? 22 Mart Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu mu?

22.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:47
Selahattin Demirtaş neden ceza aldı? 22 Mart Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu mu?

Selahattin Demirtaş neden ceza aldı? Selahattin Demirtaş kaç yıl hapis cezası aldı? Selahattin Demirtaş'ın cezası kaç sene olacak? 22 Mart Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu mu? Selahattin Demirtaş neden hapis cezası aldı? Vatandaşlar tarafından merak edilen sorunun cevabı haberimizde.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldığını açıkladı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN CEZA ALDI?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldığını açıkladı.

Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da salonunda hazır bulundu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldığını açıkladı.

Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Davada mahkeme Demirtaş'a 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin

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