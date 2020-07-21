Selahattin Demirtaş muhalefet partilerine mesaj verdi "Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin"
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Selahattin Demirtaş muhalefet partilerine mesaj verdi "Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, isim vermeden bazı muhalefet sözcülerine yönelik sert ifadeler kullandı. Demirtaş "Bize parmak sallayıp söylem dayatan bazı muhalefet sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var" dedi.

Selahattin Demirtaş muhalefet partilerine mesaj verdi
21.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:14

İsim vermeden bazı muhalefet sözcülerine yönelik sert ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş, "HDP'lilerin dik duruşu, cezaevlerindeki ve dışarıdaki direniş olmasaydı kimse umuttan ve AKP'nin gerilemesinden söz edemezdi. O nedenle bize parmak sallayıp söylem dayatan bazı muhalefet sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.

HDP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "HDP, Millet İttifakı'nın gizli veya açık ortağı değildir, bu defalarca belirtildi. Ben parlamento seçimleri için HDP'nin bir ittifaka ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. HDP, tek başına rahatlıkla yüzde 15'i geçebilecek güçtedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinse zaten resmi olarak ittifak mümkün değil. Fakat bu konuda demokratik ilkeler etrafında işbirlikleri yapılabilir. Yeni anayasa, demokratik parlamenter sistem, örgütlenme özgürlüğü, ifade ve basın özgürlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı konularında ilkesel uzlaşma sağlanması yeterlidir bana göre. Bu da imkânsız değildir. Bu ilkeler etrafında HDP ile yan yana gelemeyenler ne iktidara alternatif olabilirler ne de seçilseler bile ülkenin sorunlarını çözebilirler. Kaldı ki bugün HDP'lilerin dik duruşu, cezaevlerindeki ve dışarıdaki direniş olmasaydı kimse umuttan ve AKP'nin gerilemesinden söz edemezdi" şeklinde konuştu.

MUHALEFETE SERT SÖZLER

Bazı mulafet sözcülerinin kendilerine vebalı muamelesi yaptığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirten Demirtaş, şöyle devam etti: "O nedenle bize parmak sallayıp söylem dayatan bazı muhalefet sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var. Biz zulme karşı direnirken bunlar devlet imkânlarının tadını çıkarıyordu. Şimdi bize vebalı muamelesi yapmaya kalkmasınlar. HDP'yi istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. HDP'den uzak durabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama HDP'yi aşağılamaya, HDP'ye hakaret etmeye devam ederseniz cevabınızı vermekten çekinmeyiz. Mevcut sistemde, işbirliği veya ittifak yapılmadan hiç kimse cumhurbaşkanı seçilemez. Elbette ki her partinin rolü ve vizyonu önemlidir. Ancak temsil niteliği ve niceliği bakımından HDP olmadan hiçbir ittifak başarılı olamaz, Türkiye'nin temel sorunlarını çözemez."

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