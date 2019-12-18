Selahattin Demirtaş LeMan'da çizmeye başladı
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Selahattin Demirtaş LeMan'da çizmeye başladı

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ünlü mizah dergisi LeMan'a karikatürleriyle katkı sunmaya başladı.

18.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:57
Selahattin Demirtaş LeMan'da çizmeye başladı

Eski (HDP) Eş Genel Başkanı , ünlü mizah dergisi LeMan'a karikatürleriyle katkı sunmaya başladı.


LeMan'ın 18 Aralık'ta çıkan sayısının kapağında, "Selahattin Demirtaş karikatürleriyle bu haftadan itibaren LeMan'da!" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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