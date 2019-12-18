Selahattin Demirtaş LeMan'da çizmeye başladı
Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ünlü mizah dergisi LeMan'a karikatürleriyle katkı sunmaya başladı.
18.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:57
Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ünlü mizah dergisi LeMan'a karikatürleriyle katkı sunmaya başladı.
LeMan'ın 18 Aralık'ta çıkan sayısının kapağında, "Selahattin Demirtaş karikatürleriyle bu haftadan itibaren LeMan'da!" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com