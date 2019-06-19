Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın terör suçlamasıyla yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Davanın duruşmasının görülmesine 16 ve 17 Temmuz'da devam edilecek
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" ve "terör örgütü propagandası" suçlarından yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi. Davanın bir sonraki duruşmasının görülmesine 16 ve 17 Temmuz'da devam edilecek.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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