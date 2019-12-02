Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi
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Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım günü uzun bir süre bilincinin kapalı kalmasına rağmen hastaneye sevk edilmediğini duyurdu.

02.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:10
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi

Eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım günü uzun bir süre bilincinin kapalı kalmasına rağmen hastaneye sevk edilmediğini duyurdu.


Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan'ın yaptığını, aradan geçen 7 güne rağmen hastaneye sevk edilmediğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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