Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik yapılan çirkin paylaşımda şüpheli sayısı 2'ye yükseldi
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Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik yapılan çirkin paylaşımda şüpheli sayısı 2'ye yükseldi

Twitter hesabı üzerinden HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş aleyhine çirkin paylaşımda bulunma olayına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.

Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik yapılan çirkin paylaşımda şüpheli sayısı 2'ye yükseldi
14.06.2020 23:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:01

Twitter hesabı üzerinden HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş aleyhine çirkin paylaşımda bulunma olayına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik yapılan çirkin paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum" dediği paylaşım sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, hesabı kullanan şahıs olduğu öne sürülen kişinin Sakaryalı V.M. olabileceğini ve bu şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği soruşturma devam ederken, olaya ilişkin şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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