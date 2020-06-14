Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik yapılan çirkin paylaşıma gözaltı
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Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik yapılan çirkin paylaşıma gözaltı

Twitter hesabı üzerinden HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş aleyhine çirkin paylaşımda bulunan şüpheli Sakarya'da gözaltına alındı.

Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik yapılan çirkin paylaşıma gözaltı
14.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:37

Twitter hesabı üzerinden HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş aleyhine çirkin paylaşımda bulunan şüpheli Sakarya'da gözaltına alındı.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik bir kullanıcı tarafından yapılan çirkin paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum" dediği paylaşım sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, hesabı kullanan şahıs olduğu öne sürülen kişinin Sakaryalı V.M. olabileceğini ve bu şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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