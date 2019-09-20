Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verildi

20.09.2019 19:26

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, toplamda 4 yıl 8 aylık cezasından mahsubuna karar verdi.



Halkların Demokratik Partisinin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada tahliye kararı verilmişti. Ancak Demirtaş'ın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı dava dolayısıyla tutukluluk haline devam edilmişti.



Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Demirtaş için avukatları İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine, cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, toplam cezası olan 4 yıl 8 aydan mahsubu için başvuruda bulundu. Mahkeme, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası dolayısıyla 25 aydır cezaevinde olan Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı sürenin 4 yıl 8 aylık ceza süresinden mahsubuna karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA