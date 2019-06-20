Selahattin Demirtaş davasında dosyalar birleştirildi

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada Bakırköy 7. ve 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyalarının birleştirilmesine karar verildi. Rusya ziyareti dönüşü 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim, başka suçtan tutuklu Selahattin Demirtaş'ın dilekçe sunarak SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağını bildiren dilekçesini okudu. Dilekçenin okunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle de Bakırköy 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davasının olduğunu söyleyen hakim, 2 dosya arasında irtibat bulunması nedeniyle dosyaların birleştirilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş'ın Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtilmişti. Demirtaş'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA