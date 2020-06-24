Selahattin Demirtaş Adalet Bakanı'ndan ne rica etti? Selahattin Demirtaş sosyal medya paylaşımı çağrısı nedir? Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hakkında istekte bulundu. Peki, Selahattin Demirtaş Adalet Bakanı'ndan ne rica etti? İşte, Selahattin Demirtaş sosyal medya paylaşımı çağrısı nedir?

Selahattin Demirtaş ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Asalet Bakanı Abdülhamit Gül'de çağrıda bulundu. Siyaset gündemini hareketlendiren gelişme sonrası vatandaşlar Selahattin Demirtaş Adalet Bakanı'ndan ne rica etti, Selahattin Demirtaş sosyal medya paylaşımı çağrısı nedir konularını merak metti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ADALET BAKANI'NDAN NE RİCA ETTİ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selahattin Demirtaş, ölüm orucunda olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulundu. Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar"

AVUKAT EBRU TİMTİK VE AYTAÇ ÜNSAL NEDEN ÖLÜM ORUCU TUTUYOR?

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın de yer aldığı ÇHD üyesi avukatlar gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tahliye edilen avukatlar hakkında tahliye kararından 24 saat geçmeden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, 18 avukata "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü yöneticiliği" iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası verdi. Avukat Ebru Timtik "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Timtik ve Ünsal adil yargılanma talebiyle önce açlık grevi eylemine başladılar. Ünsal açlık grevinin 63'üncü, Timtik ise 94'üncü gününde eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.