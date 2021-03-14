Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen
14.03.2021 22:34 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:47
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in açıklanları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in açıklanları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR