Son dakika haberi... SELAHADDİN GÜLEN İTİRAFÇI OLDU, İFADESİNDE ÖRGÜT ŞEMASINI ÇİZDİRDİ (2)

Son dakika habere göre MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı olarak örgütle çok kapsamlı bilgiler verdi.

2018 yılında Öksüz'ün ailesinin Amerika'daki örgüt kampına getirildiğini söyledi.

Gülen 2016 yılında eniştesi Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Ali Çelik'in oğlu Ömer Çelik ile beraber İzzet Aker'in yemek davetine gittiklerini söyleyerek " Burada sohbet sırasında Mustafa Özcan bizlere 'Adil Öksüz'ün evlenmesinde rol oynadığını kız isteme merasimine gittiğini' söylemişti. Bu dönemde bir defasında aile bireyleri olarak amcam Fetullah Gülen'in yanına gitmiştik. Burada bize 'Bana nasılsınız diye sormayın, cevabını alamayacağınız şeyleri sormayın' demişti. Bir defasında da ablam Sümeyra Türkyolu ameliyat olmuştu. Bundan dolayı amcam Fetullah Gülen ziyaretine gelmişti. Bu ziyarete arkasından Mustafa Özcan gelmişti. Burada Mustafa Özcan'a kızıp 'Neden sen geldin sen aileden misin? Bu aile ziyareti diyerek' geri göndermişti. Burada da yaklaşık yarım saat kadar görmüştüm" dedi.

AMCAM ÖLDÜKTEN SONRA ÖRGÜTÜN BAŞINA MUSTAFA ÖZCAN GEÇECEK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün yöneticilerinden Mustafa Özcan'ı söz dinlemeyen bir çocuk gibi nitelendirdiğini anlatan Gülen "Mustafa Özcan başı olduğu heyeti kendi etkisi altına çalışıyordu. Her ne kadar amcam bu durumdan huzursuz olsa da örgütün bölünmesinden korktuğundan dolayı, örgütün kan kaybedeceğini dolayı yanında tutuyor olabilir. Kendi fikrim olarak Mustafa Özcan amcam öldükten sonra örgütün başına geçecek kişidir. 2018-2019 gibi Güray T.'den duyduğum kadarıyla 'Bir gün kampa gelen misafirleri Mustafa Özcan kendi odasında ağırlarken burada tüm sistem çökse, bütün cemaat dağılsa, cemaatin lideri ölse bile tekrardan toparlanmak için var gücümüz ile çalışacağız' şeklinde beyan verdiğini duymuştu. 2016 yılı aralık ayında ben dil kursunu bitirdiğini master eğitimine başladığını söyleyen Gülen örgütün kurduğu School of Science And Teknology'in de aralarında olduğu okulların isimlerini ve örgüt üyesi yöneticilerini ayrıntılarıyla anlattı.

KANADA'DAKİ FİRARİ 60 ASKERİN TÜRKİYE'YE DÖNÜP ÖRGÜT ADINA FAALİYETTE BULUNACAKLARINI DUYDUM 2017 yılı sonu gibi amcası Fetullah Gülen'in yanına bir günlüğüne gittiğini söyleyen Gülen, buradaki mollaların kendi aralarında konuşurken tanık olduğu olayı ifadesinde şöyle anlattı: "Bu konuşmada 'Kanada ülkesinde 60 askerin ve ailesinin olduğunu, burada örgüt hiçbir kurum veya kişisinin bu şahıslar ile irtibata geçmediğini, bu şahısların orada her ihtimale karşı iletişim kurulmayıp tekrardan Türkiye'ye döneceğini düşündüklerini ve tekrardan örgüt içinde vazife alacaklarını' söylemişlerdi. Bu konuşmadan sonra diğer ülkelerde de bu şekilde asker ve ailelerinin olacağını düşünmüştüm"

ADİL ÖKSÜZ'ÜN AİLESİ KAMPA GETİRİLDİ 2018 yılı Temmuz ayında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yanına gittiğini ve Adil Öksüz'ün ailesinin kayınbiraderi Abdulhadi isimli kişi tarafından kampa getirildiğini gördüğünü anlatan Selahaddin Gülen, "Bu kişilerin neden buraya getirildiği konusunda bir bilgim yoktu" dedi. 2019 yılında örgütteki heyetin Texas bölgesindeki okullara tam olarak hükmedemediği için çeşitli yollara aradığını anlatan Gülen "Çünkü bu okullar devlette göründüğünden sadece işletmeleri örgütün elinde bulunuyordu. Bundan dolayı atamalar ve okul yönetimindeki güçlüklerden dolayı görünürde örgüt ile bağlantısının olmadığı göstermek için Mehmet N. talimat vererek tüm öğretmenlerin örgüt ile bağlantılarının olmadığını göstermelerini istedi. Bunu Texas Eğitim Bakanlığına bildirdiler. Bu şekilde devletten daha rahat maddi imkan sağlanabiliyordu" diye konuştu.

AMERİKA BİZE VİZE VERMEDİ 2018 yılında annesinin isteğiyle akrabası Seriye adlı kadınla evlenmek için amcası Fetullah Gülen'den onay aldıklarını anlatan Gülen "Onu Türkiye'den getirip getirmeyeceklerini sordu. Bende getirebileceğimizi söyledim. Amcam burada durumu bize bıraktı. Bu konuşmadan sonra annem kendisi gidip Seriye hanımı istedi. İsteme olayı bittikten sonra Seriye pasaportunu çıkarttı. Bu durumda herhangi bir olumsuz durumun olmadığını anladık. Ancak Amerika vizesine başvurularımız sürekli olumsuz gelmeye başladı. Daha sonra ben tekrar Seriye için öğrenci vizesi başvurusu yaptım. Ancak bu vizede de olumsuz geldi. 2019 yılı sonunda bu durumu amcam Fetullah Gülen'e ilettik. Oda bize başka bir çaresine bakın dedi. Bizde başka bir ülkede evlenip, Amerika'ya gitme fikrini geliştirdik. Daha sonra Kenya ülkesinde evlenmede herhangi bir sıkıntı olmayacağını ve vize alabileceğimizi öğrendik. Bu durumu amcam Fetullah Gülen'e ilettik. Ama amcam bana 'Eğer gidersen orada seni alabilirler, oraya iyice bakın güvenli mi değil mi? Bakın o şekilde yapın' dedi. Bende bunun üzerine 15 Ekim 2020 tarihine Amerika'dan Kenya'ya gidiş bileti aldım. Kenya ülkesine indiğimde beni Kenya İmamı olan İbrahim Bıçıkçı karşılayacaktı. Ancak benim İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arandığım ortaya çıktı ve beni Kenya'da gözaltına aldılar. Burada 4 gün kadar gözaltında kaldım. Sonunda mahkeme kararı sonucunda kefalet serbest kaldım. Bu kefaleti yine örgütten olan ve örgüt adına Kenya'da bürokrasiyi sağlayan İsmail K. aracını referans göstermişti" ifadesini kullandı.

ÖRGÜT AMERİKAN SENATOSUNDA ÇOK ETKİLİ Örgütün Amerika'da yıllardır süren lobicilik faaliyetleri olduğunu ve kendisi için birçok senatör ile irtibata geçildiğini anlatan Gülen "Benim Kenya ülkesinden Türkiye'ye iademin yapılmaması için baskı kurulması istenilmişti. Amcam Fetullah Gülen tarafından Bilal E .bu iş için görevlendirilmişti. Bilal E. Amerika'da lobi faaliyetlerini yürüten kişi idi. Senatoda da gayet etkili bir isimdi. Onlarla çok rahat görüşebiliyordu. Amerika ülkesinde örgüt aleyhine yapılan tüm haber ve faaliyetlerde amcam Fetullah Gülen, Bilal E.'ye konunun taraflarına sonuçlanması için talimat verirdi. Bilal E. senato üyeleri ile görüşerek olayları çözümlerdi. Ayrıca Enes Kanter yine Amerika'dan bir senatör ile çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Yine örgüt aleyhindeki bir konunun çözümü için amcam Enes Kanter'e söyleyerek senatör ile görüşmesi için talimat vermişti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı