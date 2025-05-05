Selahaddin Eyyubi CANLI izleme linki var mı? TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 55. bölüm full HD tek parça izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU ?

Sultan Selahaddin'le Börü'nün oyunu devam etmektedir. Börü, Balian'ın güvenini kazanmıştır. Sultan Selahaddin kararlıdır. Balian'la aralarındaki hesap, İbelin'in fethiyle kapanacaktır. Öte yandan Balian, Yudas'ın acısının hiçbir zaman geçmeyeceğini bilmektedir. Maria'nın temennisi ise, Balian'ın telafisi mümkün olmayan hatalar yapmaması yönündedir. Ancak Selahaddin, hız kesmeksizin, net adımlarla yaklaşmaktadır: İstikametiniz İbelin, gazanız mübarek olsun! Balian'ın savunmaya yönelik güçlü planları bulunmakla birlikte Selahaddin'in ise saldırı için geniş bir tertip kurduğu anlaşılmaktadır. Sultan, Balian'ın savunma planına karşı yeni tedbirler alır: Zemine neft döktürerek askerin tuzaklara düşmesini önler. Börü'den gelen istihbaratlar doğrultusunda Sultan Selahaddin, İbelin'e yapacağı saldırıyı daha zekice kurgular. Savaşın sonucu ne olacaktır? İbelin düşecek midir? Kraliçe Maria, Sibylla ve William'ın Guy'ı öldürme planlarını öğrenmiş, bunu elinde bir koz olarak kullanmaktadır. Maria'nın istediği bir şey vardır ve William'ın da dediği gibi, ne isterse onu yapacaklardır. Durum, Sibylla'nın tanımladığı gibidir: Guy'dan kurtulalım derken şimdi de Maria'nın eline düştük. Gerçekten öyle olmuştur. Gerçekleşmeyen suikast planı, Sibylla ve William için işleri daha da zora sokmuştur. Ancak Maria'nın planı o kadar da korkutucu değildir: O, William ve Sibylla ile ortak talepleri olduğunu söyler ve bunun için de Balian'ın siyasî olarak güçlenmesi gerektiğini vurgular. Kral Baldwin, oldukça gergindir ve Börü'yü huzuruna çağırmaktadır. Balian'a elçi olarak gelen Guy'ın talebi, Börü'yü almaktır. Balian'ın ise Börü'yü vermek gibi bir niyeti yoktur. Zira Börü, kendisinin esiri değil, müttefiki olarak kalesinde misafirdir. Börü için ciddi riskler alan Balian, Börü'nün elindeki pusulayı görmüştür. Pusulada ne yazmaktadır? Börü deşifre mi olmuştur?

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİM?

Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Selahaddin Eyyubi'yi canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Güneş, "Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan. Bütün o geçmişinden ziyade büyük bir savaşçıya dönüşmesi beni çok etkiledi. Bunu adalet, akıl ve merhamet yoluyla yapması gerçekten hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Bütün Müslüman aleminin bu diziyi beklediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Umarım projemiz hakkıyla böyle gerçekten o insanlara umut ışığı olabilir. Dünyaya bir duyarlılık kazandırmak, bir umut olarak Filistin'deki insanların seslerinin çıkmasında katkımız olmasını dileriz." diye konuştu.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer de böylesine büyük bir projede yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları elbette var ama büyüdüğü dünyadan dolayı yükümlülüklerini yerine getirmek ve dik durmak zorunda. Ben de onun bu duruşunu çok seviyorum. Her şeyiyle beni çok büyüledi, ismi de öyle 'Gök' anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Selahaddin Eyyubi dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.