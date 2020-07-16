Sela seslerinin yükseldiği Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 81 ilde saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 81 ilde saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela okundu. Sela seslerinin yükseldiği Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgelerinden olan sela, hain girişimin 4'üncü yıl dönümünde 81 ilde bulunan camilerde eş zamanlı olarak okundu. Büyük Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, Çamlıca Cami'nde de yükseldi. Büyük Çamlıca Cami'nde sela okunması drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA