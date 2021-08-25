Ayancık'tan Samsun'a teşekkür
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Ayancık'tan Samsun'a teşekkür

Ayancık'tan Samsun'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası afetzedelerin yardımına koşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, görevlerini başarıyla tamamladı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası afetzedelerin yardımına koşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, görevlerini başarıyla tamamladı. Hayatın normale dönmesi için yoğun mücadele veren ekipler, ilçe halkı tarafından teşekkür pankartıyla uğurlandı.

Sel afetinin büyük tahribata neden olduğu Ayancık ilçesinde yaralar sarılıyor. Afetin ardından bölgeye ekiplerini sevk eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma, su temini ve temizlik çalışmaları başlattı. 12 gündür ilçede yoğun gayret sarf eden SASKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarıyla halkın gönlünde taht kurdu.

İlçedeki çalışmalarını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlarla vedalaştı. Ekipler, sel felaketinin bir daha yaşanmaması için dua etti. Vatandaşlar, "Ayancık Halkı Olarak Yardımlarından Dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e Teşekkür Ederiz" yazılı pankart açarak uğurladı.

"Tüm gücümüzle Ayancık için seferber olduk"

Ayancık halkının her zaman yanında olacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tekrar geçmiş olsun. Selde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da Rabb'imiz acil şifalar ihsan eylesin. Sel sonrasında tüm gücümüzle Ayancık için seferber olduk. İş makinelerimizi ve ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Özverili çalışmalarıyla ekiplerimiz, yaraların sarılmasında en büyük pay sahibi oldu. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Ayancık'tan Samsun'a teşekkür
Ayancık'tan Samsun'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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