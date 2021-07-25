Sel ve heyelanların vurduğu Rize ve Artvin'e çevre belediyelerden teknik destek

Sel ve heyelanların vurduğu Rize ve Artvin'e çevre illerden 17 belediye, iş makinesi ve benzeri teknik altyapı destek aracı gönderdi.

Sel ve heyelanların vurduğu Rize ve Artvin'e çevre illerden 17 belediye, iş makinesi ve benzeri teknik altyapı destek aracı gönderdi.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rize ve Artvin'de 22 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelanlarından ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, hasarın giderilmesi ve temizlik çalışmaları için birçok özel idare ve belediye de seferber oldu.

Kars, Ardahan, Gümüşhane, Sivas, Elazığ, Amasya ve Erzincan özel idareleri tarafından Rize ve Artvin'e çeşitli iş makineleri yollandı.

Özel idarelerle birlikte İstanbul, Rize, Trabzon, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Van, Giresun, Samsun, Bursa, Konya, Sivas, Kars, Hemşin, İkizdere, Derepazarı ve Pazar belediyeleri tarafından da kanal aracı, vidanjör, ekskavatör, kamyon, kepçe, itfaiye aracı, arazöz ve su tankı gibi iş makineleri yapılan çalışmalara destek vermek için gönderildi.

Bölgede çalışmalara ayrıca Ardahan, Rize ve Trabzon DSİ ekipleri de destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik