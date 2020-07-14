Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
14.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:58
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu balçıkla dolan Su Kavuşumu-1 Tüneli'nin de temizlendiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Kaynak: DHA