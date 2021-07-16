Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi
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Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Çarşamba günü öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu merkeze bağlı Muradiye beldesinde üç katlı evin heyelan nedeniyle yıkılmasıyla yaşamını yitiren Cemal ve Hacer Mert'in naaşı, beldedeki Heleke Camisi'ne getirildi.

Mert çiftinin cenazeleri, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Burada mezara toprak atan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileye başsağlığı dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Muradiye'ye, Rize'ye başsağlığı dilekleri var. O da yakinen süreci takip ediyor. Devletimiz tüm birimleriyle, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız seferberlik ruhu içerisinde. İnşallah bu afetin de üstesinden sizlerle hep birlikte geleceğiz. Tekrar başımız sağ olsun." dedi.

Cenaze törenine Mert ailesinin çocukları ve yakınlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından bölgedeki dere ve heyelan olan alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, evleri boşaltılması gereken vatandaşlarla da görüştü.

Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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