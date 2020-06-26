Sel Suyundan Koronavirüs Bulaşabilir! Son zamanlarda yaşanan sel felaketleri ile birlikte sel suyundan koronavirüs bulaşır mı? sorusu akıllara geldi. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.

Son zamanlarda yaşanan sel felaketleri ile birlikte sel suyundan koronavirüs bulaşır mı? sorusu akıllara geldi. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Sel Suyundan Koronavirüs Bulaşma İhtimali Var mı?

Dr. Uzun, "Sel felaketleri enfeksiyon hastalıkları açısından oldukça ciddi. Çünkü kanalizasyon karışma olasılığı oldukça yüksek. Belki sadece yağan yağmur olsa sıkıntı olmaz ancak kanalizasyon karışmasından dolayı büyük sıkıntı yaratıyor. Özellikle dışkıyla bulaşan birçok hastalık kişilere geçebilir. Bunlar ishal yapan etkenler mesela tifo, paratifo gibi ciddi hastalıklar baş gösterebilir. Yine sadece sel sularından geçen mikroorganizmalar var. Bunlar ciddi enfeksiyonlara yol açabilir" dedi. Sel sularındaki koronavirüs riski ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dr. Uzun, "Tabii günümüzde ise herkesin aklına koronavirüs gelecek. Biliyoruz ki dışkıda koronavirüs gösterildi. Yani bulaşabilir. Yani sel sularına kanalizasyon suyu karışmışsa koronavirüs bulaşabilir. Diğer mikroorganizmalara göre çok fazla olabileceğini düşünmüyorum. Ama olası mı, evet olası. Fakat ondan çok daha önemli diğer mikroorganizmalar tifo, dışkıyla bulaşan ve ishal yapan diğer hastalıklar, oldukça ciddi hastalıklardır. Erken de tanı konmazsa sıkıntı yaratabilir" şeklinde konuştu.

Dr. Uzun, "Sel sularıyla temasınız bulunduysa ve sonrasında kişide ateş gelişirse, halsizlik olursa yani bir enfeksiyon tablosu olursa hemen bir hekime başvurmalarında fayda var. ve hekime de mutlaka 'yakın zamanda sel sularıyla temas ettim' demesi gerekiyor ki, biz ona göre hangi mikroorganizma ya da mikrop bu hastalık olabilir diye onu tahmin edelim ve ona göre tedbir alalım" ifadelerini kullandı.

Böyle durumlarda en iyi temizlik malzemesinin çamaşır suyu olduğunu belirten Dr. Uzun, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Temizlik yaparken dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bodrum katlarındaki sel su birikintilerinin mutlaka bir an önce temizlenmesi gerekiyor. En iyi temizlik malzemesi böyle durumlar için çamaşır suyu. Ellerimiz için de su-sabun ve mümkünse alkol bazlı el dezenfektanları önemli. Zaten aylardır hepimiz aşinayız. Ama artık yaşantımızın her alanına yaymak zorundayız."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 25 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 193.115 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.046'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 165.706 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir