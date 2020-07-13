Sel suyunda sürüklenen araçtaki 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Artvin'de sağanak yağış sonrası sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişinin cansız bedenleri toprak altındaki araç içerisinden çıkarıldı.
13.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:05
Artvin'de sağanak yağış sonrası sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişinin cansız bedenleri toprak altındaki araç içerisinden çıkarıldı.
Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki sürücü Mustafa Sönmaz, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'in cansız bedenleri araç içerisinden çıkarıldı. Ekiplerce toprak altındaki araçtan çıkarılan cenazeler, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
(Adem Güngör/İHA)
Kaynak: İHA