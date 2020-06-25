SEL SUYUNDA KORONAVİRÜS RİSKİ
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SEL SUYUNDA KORONAVİRÜS RİSKİ

TÜRKİYE'nin farklı noktalarında etkili olan sel felaketi, beraberinde sel sularında koronavirüs tehlikesini gündeme getirdi.

25.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:34

TÜRKİYE'nin farklı noktalarında etkili olan sel felaketi, beraberinde sel sularında koronavirüs tehlikesini gündeme getirdi. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, sel suyuna temas etmiş kişinin mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerektiğini belirterek, 'Sel suyuna kanalizasyon suyu karışmışsa Koronavirüs bulaşma ihtimali var dedi.

'SEL FELAKETLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI AÇISINDAN RİSKLİ

Etkili olan sel felaketinde hastalık bulaşma riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, 'Sel felaketleri enfeksiyon hastalıkları açısından oldukça ciddi. Çünkü kanalizasyon karışma olasılığı oldukça yüksek. Belki sadece yağan yağmur olsa sıkıntı olmaz ancak kanalizasyon karışmasından dolayı büyük sıkıntı yaratıyor. Özellikle dışkıyla bulaşan birçok hastalık kişilere geçebilir. Bunlar ishal yapan etkenler mesela tifo, paratifo gibi ciddi hastalıklar baş gösterebilir. Yine sadece sel sularından geçen mikroorganizmalar var. Bunlar ciddi enfeksiyonlara yol açabilir şeklinde konuştu.

Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgınının sel sularıyla da bulaşabileceğini ifade eden Dr. Uzun, 'Tabii günümüzde ise herkesin aklına koronavirüs gelecek. Biliyoruz ki dışkıda koronavirüs gösterildi. Yani bulaşabilir. Yani sel sularına kanalizasyon suyu karışmışsa koronavirüs bulaşabilir. Diğer mikroorganizmalara göre çok fazla olabileceğini düşünmüyorum. Ama olası mı, evet olası. Fakat ondan çok daha önemli diğer mikroorganizmalar tifo, dışkıyla bulaşan ve ishal yapan diğer hastalıklar, oldukça ciddi hastalıklardır. Erken de tanı konmazsa sıkıntı yaratabilir dedi.

'SEL SULARINA TEMAS ETMİŞ KİŞİ MUTLAKA SAĞLIK KURULUŞUNA GÖRÜNMELİ

Vücuduna sel suyu temas etmiş kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmeleri gerektiğinin altını çizen Dr. Cengiz Uzun, 'Sel sularıyla temasınız bulunduysa ve sonrasında kişide ateş gelişirse, halsizlik olursa yani bir enfeksiyon tablosu olursa hemen bir hekime başvurmalarında fayda var. ve hekime de mutlaka 'yakın zamanda sel sularıyla temas ettim' söylemesi gerekiyor ki, biz ona göre hangi mikroorganizma ya da mikrop bu hastalık olabilir diye onu tahmin edelim ve ona göre tedbir alalım ifadelerini kullandı. Sonrasında yapılacak ev temizliğinde çamaşır suyunun önemine dikkat çeken Uzun, 'Temizlik yaparken dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bodrum katlarındaki sel su birikintilerinin mutlaka bir an önce temizlenmesi gerekiyor. En iyi temizlik malzemesi böyle durumlar için çamaşır suyu. Ellerimiz için de su-sabun ve mümkünse alkol bazlı el dezenfektanları önemli. Zaten aylardır hepimiz aşinayız. Ama artık yaşantımızın her alanına yaymak zorundayız ifadelerini kullandı

SEL SUYUNDA KORONAVİRÜS RİSKİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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