Sel sularıyla dolan ova yolunda mahsur kalan 5 araçtakiler kurtarıldı
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Sel sularıyla dolan ova yolunda mahsur kalan 5 araçtakiler kurtarıldı

03.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:25
Sel sularıyla dolan ova yolunda mahsur kalan 5 araçtakiler kurtarıldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinin kırsal Yeniharmandalı Mahallesi'nde, önceki gün yağan sağanak yağmurun neden olduğu sel sularında mansur kalan 5 araçta bulunan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinin kırsal Yeniharmandalı Mahallesi'nde, önceki gün yağan sağanak yağmurun neden olduğu sel sularında mansur kalan 5 araçta bulunan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de, geçen 1 Şubat'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ova bölgeleri su altında kaldı. Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'nin ova yolunun sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. 5 araç sel sularında kaldı. Araçlarında mahsur kalanlar, cep telefonları ile durumu itfaiyeye bildirip, yardım istedi. İtfaiye ekipleri, suda mahsur kalan araçları çekerek bulundukları yerden kurtardı. Ardından önlem alınarak, yol trafiğe kapatıldı. Otomobilinde sel sularında eşiyle mahsur kalan Necip Çimen, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Sel sularıyla dolan ova yolunda mahsur kalan 5 araçtakiler kurtarıldı
Sel sularıyla dolan ova yolunda mahsur kalan 5 araçtakiler kurtarıldı
Sel sularıyla dolan ova yolunda mahsur kalan 5 araçtakiler kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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