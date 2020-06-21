Sel sularının bastığı D100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu
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Sel sularının bastığı D100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu

Sel sularının bastığı D100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile sel sularının bastığı D100 Karayolu'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

21.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:41

Sel sularının bastığı D100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile sel sularının bastığı D100 Karayolu'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Sel sularını tahliye eden ekipler yolun trafiğe kapanmasını önledi.

Kocaeli'nin Dilovası'nı akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış nedeni ile D100 Karayolu'nu sel sularını bastı. D100 Karayou Dilovası Köprülü Kavşağı'nda İstanbul istikameti sel suları altında kaldı. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yolun trafiğe kapanmasını önlendi. Tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yağışın durması ve ekiplerin çalışması ile yolun 3 şeridi de trafiğe yola açıldı. Trafik yolun tamamen açılması ile trafik normale döndü.

Sel sularının bastığı D100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu

Kaynak: İHA

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