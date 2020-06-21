Sel sularının bastığı ahırlardaki hayvanlar boğulmaktan son anda kurtuldu
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Sel sularının bastığı ahırlardaki hayvanlar boğulmaktan son anda kurtuldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile dereden taşan sel sularının bastığı ahırlardaki büyükbaş hayvanlar boğulmaktan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sel sularının bastığı ahırlardaki hayvanlar boğulmaktan son anda kurtuldu
21.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:53

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile dereden taşan sel sularının bastığı ahırlardaki büyükbaş hayvanlar boğulmaktan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölcük ilçesi İhsaniye bölgesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışı nedeni ile birçok ahırı su bastı. Bölgede bulunan derenin taşması sebebi ile sel sularının içinde kalan 16 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Derenin yanında bulunan bir ahır olarak kullanılan çadırdaki kurbanlık hayvanlar ise suyun içinde kaldı. Vatandaşlar hayvanları ahırdan dışarı çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı. Hayvanlar daha sonra kamyonlarla farklı bir ahıra taşındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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