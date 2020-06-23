Sel sularında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
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Sel sularında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Bingöl'e gönderildi.

Sel sularında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
23.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:06

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Bingöl'e gönderildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde aynı ailede 4 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 4 kişi Bursa Şehir Hastanesi morgundan Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek otopsileri tamamlandı. Otopsi işlemlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler'deki gasilhanesinde yıkanıp kefenlenen cenazeler Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze araçlarıyla Bingöl'e gönderildi.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cenazelerin bulunduğu yere gelerek yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Bingöllü Bilen ailesinden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuş, Derya Bilen'i arama çalışmaları ise 250 kişilik arama kurtarma ekibiyle devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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