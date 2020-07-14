Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne, baba ve oğul toprağa verildi Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne, baba ve oğul toprağa verildi Artvin'in Yusufeli ilçesinde sele kapılarak toprak altındaki araç içerisinden çıkartılan anne, baba ve oğul son yolculuğuna uğurlandı.

Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne, baba ve oğul toprağa verildi

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde sele kapılarak toprak altındaki araç içerisinden çıkartılan anne, baba ve oğul son yolculuğuna uğurlandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde etkisi gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak Yusufeli Barajı şantiye içerisine sürüklenen araçtaki sürücü Mustafa Sönmaz (53), eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'ın cansız bedenleri dün toprak altındaki araç içerisinden çıkarıldı. Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden aile için ilçedeki Demirkent köyünde cenaze namazı kılındı. Sönmaz ailesi için kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ailesi ve yakınları katıldı. Sel felaketinde anne, baba ve kardeşini kaybeden Semanur Sönmaz gözyaşlarını tutamazken, Bakan Soylu teselli etmeye çalıştı. Sönmaz ailesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA