Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu
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Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu -Yaşlı adamı arama ve tarama çalışmaları devam ediyor -Tüm ekiplerin sefer olduğu çalışmada bölge didik didik aranıyor -Sel sularına kapılan adamın oğlu Selami Özkul: "Elektrik direğini düzeltiyormuş sanırım o esnada kaldırmak isterken suya...

Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu

-Yaşlı adamı arama ve tarama çalışmaları devam ediyor

-Tüm ekiplerin sefer olduğu çalışmada bölge didik didik aranıyor

-Sel sularına kapılan adamın oğlu Selami Özkul: "Elektrik direğini düzeltiyormuş sanırım o esnada kaldırmak isterken suya düşmüş"

SAKARYA - Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 78 yaşındaki vatandaşın oğlu konuştu. Ümitli bekleyişlerini sürdürdüklerin belirten Selami Özkul, "Bu bölgede arkadaşı ile birlikte geziyormuş o esnada ben yukarıya derenin başına gideceğini söylemiş. Daha sonrasında arkadaşı gittiğini düşünmüş, o esnada sele kapılmış. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan sele kapılan 78 yaşındaki Sami Özkul isimili vatandaşın arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin sefereber olduğu çalışmada ise bölge adeta didik didik aranıyor. Ekipler arama ve taranma çalışmalarını sürdürürken 78 yaşındaki Özkul'un ailesi de evlerinde ümitli bekleyişlerini sürdürüyor. Sel sularına kapılıp giden 78 yaşındaki Sami Özkul'un oğlu Selami Özkul ve ailesi bir umutla ekiplerden güzel haber almayı bekliyor.

Arkadaşı gittiğini düşünmüş, o esnada sele kapılmış

Sele kapalan yaşlı adamın oğlu Selami Özkul, "Elektrik direğini düzeltiyormuş sanırım o esnada kaldırmak isterken suya düşmüş, sabah saat 07.30 sıralarında. Direk sallanıyormuş, Akyazıdaydım ben haber geldi suda kaybolmuş, bulamadık. Telefonla haber verdiler, daha sonrasında geldim buraya bulamadık hala aranıyor. Bu bölgede arkadaşı ile birlikte geziyormuş o esnada ben yukarıya derenin başına gideceğini söylemiş. Daha sonrasında arkadaşı gittiğini düşünmüş, o esnada sele kapılmış. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu
Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu
Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu
Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu
Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu
Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu
Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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