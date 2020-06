Sel sularına kapılan vatandaş Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın Sel sularına kapılan vatandaş Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasınMANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 2 gün önce yaşanan sel felaketinde suda 50 metre sürüklendikten sonra vatandaşlardan tarafından kurtarılan Cemalettin Gürgülü (70), Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın.

Sel sularına kapılan vatandaş Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 2 gün önce yaşanan sel felaketinde suda 50 metre sürüklendikten sonra vatandaşlardan tarafından kurtarılan Cemalettin Gürgülü (70), Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Çok zor bir durum dedi.Saruhanlı'da salı günü etkili olan sağanak sırasında Büyükbelen Mahallesi, sele teslim oldu. Dağlardan gelen sel suları bazı evlere doldu. Mahallede 2 koyun öldü, 2 metruk bina yıkıldı. Cemalettin Gürgülü ise sel sularına kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından kurtarılan Görgülü, hafif yaralandı. Su baskını yaşanan evlerde eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yağış sırasında 10 dakika boyunca etkili olan dolu da bölgede ekili ürünlere zarar verdi. Bir otomobilin sürüklenmesi ise bölgedeki iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.Selin ardından Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı Belediyesi ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, seferber oldu. Selin yaralarının sarılması için çalışma başlatıldı. Selde ağır hasar alan iki evin yıkım çalışması sürerken, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ise bölgedeki tarlalarda yaşanan zararlarla ilgili hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.O ANLARI ANLATTISel suları arasından vatandaşlar tarafından kurtarılan Cemalettin Gürgülü, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı'Evde bahçede oturuyordum. Bir anda yağmur bastırdı. Ama epey bir hızlı şekilde yağıyordu. Benim evim dağın yamacında. 10 dakika geçtikten sonra dağın yamacından sular evime gelmeye başladı. Ben ilk anda önemsemedim ama sular çoğalmaya başladı. Bahçe duvarımı yıkarak evimin içi sularla doldu. Suyun boyu 1 metreyi geçmişti. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Bir yandan eşyalarımı kurtarmaya çalıştım, bir yandan kendimi korudum. Yağmur sularını evimden biraz daha hızlı akmasını sağlamak için kapıyı açmaya çalıştım. Arkadan sulara kapılıp gelen dolap gibi bir şey beni ittirdi. Yere düştüm ve yaklaşık 50 metre suların arasında sürüklendim. Sonra çevredeki vatandaşlar beni kurtardı. Sağlık çalışanları geldi, Şehir Hastanesi'ne gittik. Kaburgalarım ve sağ bacağımın kaval kemiğinde eziklik olduğu tespit edildi. Rabbim bir daha böyle birşey yaşatmasın. Çok zor bir durum dedi.Yıkılan metruk binalardan birisinin sahibi olan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Akgün (58) ise, Ben sel olduğu sırada burada değildim. Telefon ettiler hemen koştum, geldim. Geldiğimde her şey bitmişti zaten. Baktım ki evim yıkılmış. Belediye ekipleri şu an çalışma yapıyor. Evin enkazını kaldıracaklar. Üzgünüz diye konuştu.ZİRAAT ODASI İNCELEME YAPTISaruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise mahallede zarar gören tarlalarda incelemede bulundu. Okur, Büyükbelen ovasında 20 bin dekara yakın bir arazi bulunmakta, bu yağış sonrası neredeyse 15 bin dekar alan üzerinde bir zarar var. Çiftçimizin zararı büyük. Biz ziraat odası olarak elimizden geleni yapacağız. İlgili mercilere gerekli yazışmaları yaparak durumu bildireceğiz. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugünde çiftçimizin yanında olacaktır. Rabbim bir daha böyle bir afet vermesin dedi.

20 yıldır çiftçilikle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Musa Dağ (59) ise, 2 gün önceki yağışlarda 10 dakika boyunca dolu yağdı. Tarlamıza büyük ölçüde zarar verdi. Şu an tarlamızın durumu çok kötü. Burada biber ekili. Burada 40 dönüm tarlam var. 80 bin lira masraf yapmıştım. ve şu an tarladaki ürünlerimin büyük bir bölümü kullanılamaz durumda. Rabbim yardımcımız olsun dedi.

Kaynak: DHA