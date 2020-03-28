Sel sularına kapılan çocuğun cesedi bulundu GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan sağanağın oluşturduğu sel sularına kapılarak kaybolan Abdullah Korkmaz'ın (13) cansız bedeni bulundu.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan sağanağın oluşturduğu sel sularına kapılarak kaybolan Abdullah Korkmaz'ın (13) cansız bedeni bulundu.

Nizip'in kırsal bölgelerinde yağan sağanak dün akşam sele neden oldu. Oğuzlar Mahallesi'nde de Abdullah Kokmaz sel sularına kapıldı. Gece yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, Korkmaz için bu sabah yeniden harekete geçildi. Ekipler, yaptıkları aramalar sonunda, çocuğun sel sularına kapıldığı yerden 6 kilometre uzaklıkta, cansız bedenini buldu. Kormaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

Kaynak: DHA