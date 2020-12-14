Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Vali Köşger'in açıklaması
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Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Vali Köşger'in açıklaması

14.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:45

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklaması İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklaması İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Vali Köşger'in açıklaması
Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Vali Köşger'in açıklaması
Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Vali Köşger'in açıklaması
Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Vali Köşger'in açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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