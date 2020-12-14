Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Vali Köşger'in açıklaması
14.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:45
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklaması İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklaması İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel