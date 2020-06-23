- Sel suları sürükledi, İznik Gölü çöplüğe döndü - Sel suları sürükledi, İznik Gölü çöplüğe döndü Bursa'nın 5 ilçesinde 46 köyü vuran sel felaketi Türkiye'nin 5'nci büyük gölü İznik Gölü'nü de çöplüğe döndürdü.

- Sel suları sürükledi, İznik Gölü çöplüğe döndü

BURSA - Bursa'nın 5 ilçesinde 46 köyü vuran sel felaketi Türkiye'nin 5'nci büyük gölü İznik Gölü'nü de çöplüğe döndürdü. Kestel'in yanısıra kuzeyindeki İznik'in köylerini de vuran sel felaketi sebebiyle İznik gölüne derelerden taşınan çok sayıda atık maddeler, plastik kutu, pet şişeler gölü adeta çöplüğe çevirdi

İznik ve Orhangazi sınırları içinde yer alan Türkiye'nin 5'inci büyük gölü İznik Gölü'nde adeta çevre felaketi yaşanıyor. Gölü besleyen derelerden gelen pislikler, suda ve çevresinde yaşayan canlıları tehdit ediyor. Son yağışlarla birlikte göle toplanan pislikler dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Tarımsal ilaçların kutuları, kesilen hayvanların iç organları, pet şişeler ve çevreyi kirleten çöpler gölün yüzeyinde gözle görülebiliyor. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde ise çevreye verilen tehdit gözler önüne serildi. Gölden bulduğu poşeti açan adam içinden küçükbaş hayvanın işkembesinin atıldığı isyan ederek anlattı.

Kaynak: İHA